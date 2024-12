Real Madrid : Rodrygo a refusé une offre de Manchester City

Depuis le début de saison, le Real Madrid alterne entre le bon et le moins bon. En difficulté par moments en raison d’une baisse de confiance chez plusieurs joueurs de l’effectif et des blessures en cascade, les Merengues se sont clairement ressaisis ces dernières semaines à l’instar d’un Kylian Mbappé retrouvé. Rodrygo illustre bien ce regain de forme madrilène. Buteur et passeur décisif lors des deux derniers matches du Real, l’ailier brésilien a prouvé qu’il était l’un des meilleurs joueurs du club quand il était en forme.

Souvent mésestimé, le joueur de 23 ans est parfois vu comme la dernière roue du carrosse depuis l’arrivée de Mbappé dans la capitale ibérique. Une situation qui avait même interrogé sur son futur cet été. Finalement, Rodrygo, amoureux du Real, est resté et a même refusé une offre de Manchester City comme l’indique Relevo ce mardi. Reste à savoir si cela sera une bonne décision sur le long terme alors que même ses dirigeants étaient peu enclins à l’idée de le laisser partir cet été.