CdF : Metz, Caen et Clermont qualifiés pour le 8e tour

Au lendemain de la première vague d’exploits de ce 7e tour de Coupe de France, on pouvait se demander si de nouvelles formations de Ligue 2 allaient trébucher sur l’écueil. Pas dans les rencontres de 14h00 en tout cas. Pour leur entrée en lice, les clubs professionnels ont globalement fait respecter la hiérarchie cet après-midi. Caen s’est imposé 4-0 sur la pelouse de Chartres (N3), grâce à des buts de Brahimi, Le Bihan, Alexandre Mendy et Kyeremeh. Pau, 11e de Ligue 2 et à la recherche d’une victoire depuis 5 matches, n’a pas complètement tourné le dos à ses soucis, mais a enfin regagné, contre Bayonne (1-3).

De son côté, Metz a rempli le contrat en écartant Obernai, club de Régionale 2 (0-3), alors que Clermont a dominé Feytiat, pensionnaire de Régionale 1. Boulogne (N1) a logiquement écrasé Houilles (R1) sur le score de 3-0, un tarif presque identique à celui appliqué par Bastia sur la pelouse de Freyming (0-4). En parallèle, l’un des petits poucets de cette année, Saint-Brieuc Ginglin, formation de R1 et tombeuse d’Alençon (2-0), a décroché son billet pour le 8e tour, tout comme les Diables Noirs (R1 Mayotte), vainqueurs de Crepy-en-Valois aux tirs au but.