CdF : le Paris FC éliminé par QRM, Angoulême et Les Herbiers créent l’exploit contre Rodez et Ajaccio

C’était la soirée des exploits en Coupe de France. En attendant les grosses vagues de rencontres prévues demain et dimanche, trois clubs de Ligue 2 jouaient leur 7e tour ce vendredi. Le premier duel du soir, opposant Les Herbiers, 4es de leur groupe de National 2, à l’AC Ajaccio, formation de Ligue 2, a tourné à l’avantage des amateurs avec un scénario retournant. Menés 1-0 jusqu’à la 90e minute, les Vendéens l’ont finalement emporté 2-1 grâce à un doublé de Shelton Guillaume (90e, 90+5e).

Un peu plus tard dans la soirée, Angoulême s’était aussi passé le mot avec QRM, visiblement. Les Charentais, 14es de leur poule de N2, se sont d’abord offerts une victoire de prestige face à Rodez, 12e de Ligue 2 (2-1). Paul Venot (42e) et Théo Chauvier (75e) avaient marqué pour les locaux, tandis que Bentayeb a réduit l’écart pour les Ruthénois. Enfin, QRM, pensionnaire de National 1, l’a emporté au bout du suspense face au leader de Ligue 2, le Paris FC. Après un match nul 1-1 dans le temps règlementaire, marqué par les buts de Dali Amar pour QRM et Dicko pour le PFC, les visiteurs se sont imposés aux tirs au but, 4 buts à 2. Ce soir, la magie de la Coupe a opéré.