Super League Européenne : la réaction de la FIFA

L’UEFA et l’ECA (l’association des clubs européens) n’ont pas encore régi à la création officielle de la Super League Européenne. En revanche, la FIFA a dégainé pour exprimer sa désapprobation du projet emmené par douze clubs continentaux, mais elle invite les parties prenantes à engager un dialogue.

« La FIFA ne peut que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente hors des structures du football. La FIFA veut clarifier qu'elle se positionne fermement en faveur de la solidarité dans le football et d'un modèle de redistribution équitable. La FIFA se positionne toujours en faveur de l'unité dans le football mondial et appelle toutes les parties impliquées dans des discussions houleuses à engager un dialogue calme, constructif et équilibré pour le bien de ce jeu », a indiqué l’instance dans un communiqué relayé par RMC Sport.