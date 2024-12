Ligue 2 : pas de vainqueur dans le derby corse, rejoué un mois plus tard

Interrompu le 26 octobre dernier pour une bagarre dans les tribunes et finalement reporté à cause des intempéries, le derby corse entre l’AC Ajaccio et Bastia s’est conclu ce mardi 3 décembre sur score nul et vierge (0-0).

Repris à la 42e minute au Stade Michel-Moretti (Ajaccio), avec un coup d’envoi à 19h30, le match a été marqué par un duel engagé. Axel Bamba a manqué une énorme occasion en seconde période, et la tension est montée en fin de rencontre avec l’expulsion de Puch-Herrantz (87e) pour un tacle dangereux. Au classement, ce résultat n’arrange ni Ajaccio, qui pointe à la 15e place, ni Bastia, 11e.