Manchester United : humilié, le flop Joshua Zirkzee est totalement au fond du trou !

«Manchester United a le plaisir de confirmer que Joshua Zirkzee a rejoint le club, sous réserve d’enregistrement. L’attaquant néerlandais a signé un contrat jusqu’en juin 2029, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire. Zirkzee, Joueur de l’année 2023/24 de la Serie A des moins de 23 ans, a été le meilleur buteur du Bologna FC la saison dernière, aidant son équipe à se qualifier pour la Ligue des champions de l’UEFA. L’international néerlandais de 23 ans a déjà remporté six trophées lors de son passage au Bayern Munich» annonçait fièrement Manchester United en août dernier. Désirant renforcer son attaque où l’attaquant danois Rasmus Hojlund avait alterné le chaud et le froid, le club anglais avait coiffé l’AC Milan au poteau pour s’offrir une des sensations de Serie A en la personne de Joshua Zirkzee. L’ancien Bavarois avait d’ailleurs coûté 42,5 millions d’euros aux Red Devils qui n’avaient pas lésiné sur les moyens pour se l’offrir.

La suite après cette publicité

Et les débuts étaient parfait pour Joshua Zirkzee. Démarrant remplaçant contre Fulham lors de la première journée, il marquait sur son entrée en jeu pour donner la victoire 1-0 à son équipe. Une réalisation précieuse pour prendre la confiance qui n’allait pas vraiment se poursuivre sur la durée. Profitant de la blessure de Rasmus Hojlund pour débuter en pointe sur ce début de saison, il enchaînera 17 apparitions sans marquer jusqu’au 1er décembre dernier contre Everton où il avait vu double lors d’un succès éclatant 4-0. Pour ce qui est des notes positives, c’est à peu près tout puisque cette première partie de saison en Angleterre est très compliquée pour l’attaquant néerlandais. S’adaptant mal aux exigences de la Premier League, Joshua Zirkzee ne compte que quatre titularisations sur les treize derniers matches de Premier League. Perdant son duel avec Rasmus Hojlund - qui n’a marqué que 2 buts en Premier League mais compte également 5 réalisations en Ligue Europa - Joshua Zirkzee est dans l’oeil du cyclone.

Joshua Zirkzee humilié

D’ailleurs, on ne s’y trompe pas en Italie puisque son nom revient activement depuis plusieurs semaines du côté de la Juventus où officie son ancien coach du côté de Bologne Thiago Motta. Pas vraiment dans les plans du nouveau coach Ruben Amorim qui lui aurait signifié qu’il était ouvert à un départ, Joshua Zirkzee s’était d’ailleurs fait recadré publiquement par ce dernier après son premier match contre Ipswich Town le 24 novembre dernier : «nous attaquions la surface avec deux attaquants à la fin du match. Josh doit comprendre qu’il doit entrer dans la surface pour que nous puissions faire des centres». Et le torchon a encore plus brûlé ce lundi soir alors que Manchester United s’est incliné 2-0 contre Newcastle. Titulaire dans un rôle inhabituel de milieu offensif derrière Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee avait été sorti du terrain à la 32e minute alors que le score était de 2-0.

La suite après cette publicité

Furieux, le joueur a directement rejoint les vestiaires sans saluer son entraîneur et ses coéquipiers. Sacrifié pour cette entame ratée individuellement et collectivement, Joshua Zirkzee a d’ailleurs été hué par les supporters mancuniens lors de sa sortie. Légende de Manchester United et consultant pour Sky Sports, Gary Neville, l’a d’ailleurs soutenu après la rencontre : «je suis désolé pour lui. Il y a un être humain derrière qui subit ce traitement brutal. Cela fait 43 ans que je viens ici, et c’est rare. Ce club est devenu un cimetière pour les joueurs talentueux. Lorsque Yoro, De Ligt, Ugarte et Zirkzee sont arrivés, personne n’a douté de leurs qualités. Pourtant, ici, ils semblent pire.» L’explication de Ruben Amorim de son côté est plus pragamatique : «je devais penser à l’équipe, mais aussi au joueur. Nous avions besoin d’un autre milieu de terrain pour contrôler le ballon. C’était une décision douloureuse, mais essentielle pour transmettre un message.» En situation de crise à l’image de son équipe, Joshua Zirkzee s’enfonce un peu plus avec les Red Devils. Dos au mur, il va devoir batailler pour se relever ou bien déjà penser à un départ précoce …