CdM 2022 : l'Inter et le Bayern seront représentés en finale

Depuis 1982, les finales de Coupe du Monde ont une odeur italo-allemande, avec des joueurs de l'Inter et du Bayern Munich. Ce sera encore le cas cette année au Qatar, quel que soit le résultat des deux demi-finales, et ce, même si 1998, 2010 et 2018, l'Allemagne et l'Italie n'étaient pas parmi les deux dernières équipes présentes. Pour rappel, la Croatie défiera l'Argentine et la France sera opposée au Maroc.

C'est le quotidien L'Équipe qui a fait cette petite rétrospective et en 2022, les joueurs concernés sont : D. Upamecano, B. Pavard, K. Coman, L. Hernandez (France), N. Mazraoui (Maroc), J. Stanisic (Croatie), pour la formation bavaroise. Du côté des Nerazzurri, on retrouve L. Martinez (Argentine), M. Brozovic (Croatie).