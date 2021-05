LdC : Samir Nasri félicite Man City pour la qualification

Pensionnaire de Manchester City entre 2011 et 2017, Samir Nasri n'a pas manqué de saluer la performance de son ancienne écurie sur ses réseaux sociaux.

«Félicitations Manchester City ! Pleinement mérité ! Plus qu'une marche à gravir», a gazouillé l'ancien de l'Olympique de Marseille sur Twitter.

Congratulations @ManCity fully deserved one more to go