La stratégie insolite d’un supporter du PSG pour aider son équipe

C’est une nuit magique que le PSG a offerte à tous ses supporters. Parmi les plus fidèles, 3 000 étaient présents ce mardi soir dans les travées d’Anfield, pour pousser leur équipe jusqu’au bout du suspense. Vainqueurs de la rencontre 1-0 au bout des prolongations, les champions de France ont dû passer par les tirs au but pour arracher leur qualification. Et dans cet exercice, il semble qu’ils aient bénéficié d’un soutien peut-être jamais vu, et qui a laissé un goût amer aux fans de Liverpool.

La suite après cette publicité

D’après The Sun, un supporter francilien présent en tribunes a utilisé un mégaphone pendant toute la durée de la séance de tirs au but afin de déstabiliser les tireurs de l’équipe anglaise. Difficile d’affirmer si c’est cet élément qui a permis à Gianluigi Donnarumma de stopper les tentatives de Darwin Nuñez et Curtis Jones, mais cette stratégie a été une source de frustration pour plusieurs fans des Reds, la source britannique citant l’un d’entre eux : « comment ce supporter du PSG a-t-il pu être autorisé à utiliser un mégaphone juste derrière les buts ? » Tout était bon à prendre pour obtenir son ticket pour les quarts de finale.