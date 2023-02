EdF (F) : Griedge Mbock soutient les fronde de ses coéquipières

La liste des nombreuses personnalités et autres joueuses soutenant la décision de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto continue de s’allonger. La dernière en date ? Griedge Mbock. Même si la joueuse de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France ne participera pas au prochain Mondial étant toujours en rééducation après sa grave blessure au genou, elle a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux pour défendre ses coéquipières avec les Bleues.

«Comme vous le savez je suis toujours en rééducation, et donc pas apte actuellement à pouvoir prétendre à une place au prochain Mondial. Néanmoins, dans le contexte actuel, je tiens à apporter tout mon soutien à ma Capitaine Wendie, exemplaire sur bien des plans et à mes coéquipières qui ont déjà pris la parole. C’est avant tout un cri du cœur qui, j’espère saura être entendu», a notamment confié la joueuse de 27 ans.

