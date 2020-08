Gonzalo Higuain bloque le mercato de la Juventus

«Higuain bloque la Juve». La une de Tuttosport ce mardi est sans équivoque : la Juventus souhaite absolument se séparer de Gonzalo Higuain (32 ans) cet été pour financer une partie de son mercato. Le nouvel entraîneur Andrea Pirlo a été clair en indiquant qu'il ne comptait plus sur l'Argentin. Les Turinois sont même disposés à discuter d'une résiliation à l'amiable.

Mais ce dernier se refuse à accepter l'idée d'un départ. Auteur de 8 buts en 32 apparitions en Serie A, Pipita a activement participé au titre des Bianconeri et ne comprend pas pourquoi il devrait ainsi faire place nette cet été alors qu'un nouveau cycle s'amorce. D'autant plus que son salaire, un des plus gros du championnat d'Italie, est plus que confortable.

Higuain ne fera aucun cadeau

L'international albiceleste (75 sélections, 32 buts) est en effet assuré de percevoir 7,5 M€ nets pour sa dernière année de contrat chez la Vieille Dame ! Des émoluments que très peu de clubs pourraient lui offrir sur le marché à l'heure actuelle. Alors, pourquoi se presser pour partir ?

Les Piémontais vont donc devoir trouver la bonne formule et le bon club pour parvenir à se séparer de l'encombrant Gonzalo Higuain. Sous peine de ne pas parvenir à mener leur large casting offensif pour accompagner Cristiano Ronaldo (Raul Jimenez, Duvan Zapata, Edin Dzeko, Luis Suarez, Arkadiusz Milik, Alexandre Lacazette, etc...). À Fabio Paratici, directeur sportif de la Juve, de jouer !