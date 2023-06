PSG : après l’échec Lionel Messi, Al-Hilal fonce sur Neymar Jr !

La suite après cette publicité

Le feuilleton Lionel Messi s’est clôturé en milieu de semaine : l’attaquant argentin n’a ni fait son retour au FC Barcelone et n’a pas choisi la retraite dorée proposée par l’Arabie saoudite, puisqu’il a décidé de s’engager avec l’Inter Miami de David Beckham jusqu’en 2026, avec la possibilité de quitter la franchise floridienne un an plus tôt. La Pulga va donc découvrir la MLS après avoir signé un contrat assez singulier.

Avec cet échec, le gouvernement saoudien n’a néanmoins pas dit son dernier mot et veut continuer à mettre en valeur son championnat par l’arrivée de superstars européennes, comme l’ont déjà fait Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ou encore Karim Benzema (Al-Ittihad). Et dans ses petits papiers, Al-Hilal, troisième de la Saudi Pro League à l’issue de cette saison, est désormais passé à l’attaque du côté du PSG…

En effet, selon les dernières informations de CBS Sports, l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain Neymar Jr serait le prochain joueur-vedette dans le collimateur du club de la capitale saoudienne, qui était déjà prêt à offrir un contrat de plus d’un milliard d’euros à Messi sur trois saisons. Une délégation de la formation riyadienne se serait même déplacée à Paris vendredi pour évaluer la faisabilité de ce transfert.

Le média américain évoque également les termes du contrat et l’indemnité de transfert qu’a prévu de payer Al-Hilal pour libérer l’international auriverde (124 sélections, 77 buts) de ses deux dernières années de son bail le liant à Paris : on parle d’un contrat à 200 millions d’euros par an, soit un montant semblable à celui signé par CR7 pour son arrivée à Al-Nassr. Quant au chèque attendu, il serait estimé à 45 M€. Les dirigeants saoudiens n’ont pas encore entamé de dialogue avec le PSG au sujet d’une possible signature, mais ils ont déjà préparé leur plan pour le convaincre. Affaire à suivre donc.