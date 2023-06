Lionel Messi va repousser le pont d’or de l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

L’avenir de Leo Messi commence à se dessiner à en croire la dernière information dévoilée par L’Equipe ce mercredi. Alors que la décision du champion du monde doit se faire savoir dans les prochains jours, voir les prochaines heures selon certains médias espagnols, le média sportif français dévoile déjà une première tendance. La Pulga est sur le point de rejeter l’offre colossale que l’Arabie saoudite lui a soumise afin de porter les couleurs d’Al Hilal.

D’après nos informations, le pays du Golfe lui a pourtant proposé une offre encore jamais vue dans le milieu du sport : un contrat de 1,2 milliard d’euros étalé sur deux ans. Le père du joueur, Jorge, qui s’occupe également d’une partie des affaires de son fils, était très chaud. Et pour cause, il aurait notamment eu droit à une commission particulièrement lucrative. Il devra se faire une raison.

L’Inter Miami en pole position

Lionel Messi, sa femme, Antonella, et leurs trois garçons, ne se voient pas vivre en Arabie saoudite. Ça serait la principale raison. Le Parisien en fin de contrat ne rejoindrait pas un championnat qui a déjà su attirer à renfort du carnet de chèques d’autres étoiles comme Cristiano Ronaldo, son éternel rival, ou encore Karim Benzema, arrivé officiellement du côté d’Al-Ittihad hier. La tendance est plutôt à un départ vers la Major League Soccer, comme l’expliquait par ailleurs Radio Continental en Argentine.

L’Inter Miami de David Beckham serait de plus en plus confiant dans ce dossier. Reste à connaître les détails de l’opération en cours. Ces dernières heures, la presse espagnole évoquait le forcing du clan de l’Argentin pour convaincre la franchise américaine, et le club saoudien, d’aider financièrement le Barça afin de faire revenir le septuple Ballon d’Or en Catalogne, en contrepartie de quoi, il les rejoindrait plus tard. On devrait en savoir un peu plus assez rapidement.