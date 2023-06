Karim Benzema rejoint Al-Ittihad et l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Entre Karim Benzema et le Real Madrid, l’histoire d’amour a été belle et longue. Celle-ci a commencé en 2009, lorsque Florentino Pérez est venu le chercher à Lyon. Le président du Real Madrid n’a pas hésité à mouiller le maillot et a échangé avec lui au sein de son quartier de Bron Terraillon. Il n’a pas fallu longtemps pour convaincre KB9, qui était aussi dans le viseur de Sir Alex Ferguson et de Manchester United. Mais la Casa Blanca a réussi à les doubler. Dans la capitale ibérique, le Français a connu des premiers pas mitigés, lui qui n’a pas été ménagé par José Mourinho.

Adieu Madrid

Il a aussi dû composer avec une forte concurrence. Mais le natif de Lyon a su trouver sa place aux côtés de Cristiano Ronaldo avant de devenir la grande star de l’équipe suite à son départ. Impressionnant la saison dernière, il a remporté le Ballon d’Or 2022. Grâce à cette récompense, il a obtenu la possibilité de prolonger son contrat d’une année. Cela a longtemps été la tendance. Mais ces dernières semaines, l’attaquant de 35 ans a commencé à réfléchir. En fin de contrat le 30 juin, il a reçu la proposition d’une vie. Un contrat en or venant d’Arabie saoudite.

Certains médias parlaient de 200 millions d’euros sur deux ans, en plus d’avantages (exempté d’impôts, 100% de ses droits à l’image, ambassadeur du Mondial 2030). AS a évoqué la somme de 400 millions d’euros. De quoi le faire vaciller, on peut le comprendre. Mais la presse ibérique a ensuite assuré qu’il resterait, convaincu par le discours de Florentino Pérez. Mais comme annoncé sur notre site, le Nueve a bien décidé de partir. Une information officialisée dimanche par les champions d’Espagne et d’Europe 2022.

KB9 a accepté un contrat en or

«Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes (…) La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

L’union entre Karim Benzema et le Real Madrid ne va donc pas continuer une 15e saison. Le Français va évoluer en Arabie saoudite à Al-Ittihad. La nouvelle vient d’être officialisée. « Benzema est là ! Un nouveau tigre va rugir. Bienvenue à Ittihad » a simplement écrit l’entité saoudienne sur son compte Instagram, précisant tout de même qu’il s’agissait d’un contrat allant jusqu’à 2026. L’attaquant a également lâché quelques mots durant cette courte vidéo. «Je suis très excité de vous voir à Djeddah.» Un sacré coup de la part des Saoudiens qui mettent la main sur un nouveau Ballon d’Or.