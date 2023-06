Le Real Madrid rend hommage à sa légende Karim Benzema

Tout simplement la fin d’une ère. Après les départs de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale ces dernières saisons, Karim Benzema était le seul membre restant de la célèbre attaque BBC du Real Madrid. Ce dimanche 4 juin restera dans les têtes des supporters madrilènes, puisqu’il acte le départ de l’international français du Real Madrid. Arrivé dans le club madrilène en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, KB9 a passé 14 saisons au Real Madrid, remportant tous les trophées possibles dont cinq Ligues des champions et surtout le Ballon d’or en 2022.

Dans son communiqué annonçant le départ de l’ex-Lyonnais, le Real Madrid a été logiquement le premier à lui rendre un bel hommage. «La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir (…) Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie», était-il écrit.

Le bel hommage de de Vinicius Jr et Rodrygo…

Rapidement, les hommages publics de ses coéquipiers ont été publiés. Son partenaire d’attaque Vinicius Jr., avec qui Benzema a formé un beau duo ces deux dernières années, a fait part de sa tristesse dans un beau message. «Benzvini, Vinzema… Peu importe. Le résultat a toujours été le même : des buts, des rires, des titres et surtout de l’apprentissage. Lorsque le garçon de São Gonçalo, trop timide, est arrivé à Madrid en 2018, tu as été le premier à me recevoir. Je n’oublierai jamais».

Un texte touchant, suivi d’un joli message d’un autre coéquipier brésilien, Rodrygo Goes. «Merci beaucoup pour tous les moments que nous avons vécus ensemble ! Merci pour chaque leçon, chaque but, chaque passe décisive, les titres que nous avons gagnés ensemble et même pour le privilège de faire partie de votre Ballon d’Or. Écrire ceci semble être un rêve lointain pour le Rodrygo d’il y a 10 ans, qui se réveillait le samedi pour regarder jouer le Real Madrid», a-t-il écrit, sur Twitter.

… et des Français du Real Madrid

De même pour Aurélien Tchouaméni, qui l’a qualifié de «légende». De son côté, Eduardo Camavinga a écrit : «Merci pour tout ce que tu as pu faire pour moi pendant ces 2 années, les conseils de grand frère que tu m’as donné et de m’avoir pris sous ton aile à mon arrivée. Je t’en serai éternellement reconnaissant. Le peuple n’oubliera pas, ce fut un honneur. Légende.». Un mot qui est également revenu chez ses coéquipiers Dani Ceballos et Dani Carvajal, sur Instagram.

Outre le Real Madrid, le compte officiel de la Liga espagnole a également remercié «un joueur qui a marqué l’histoire du Real Madrid et du Championnat. Merci Capitaine, merci King !». De son côté, Karim Benzema n’a pas encore communiqué après l’annonce de son départ. Mardi, à midi, «un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à Karim Benzema aura lieu à la Ciudad Real Madrid, avec la présence de notre président Florentino Pérez», a précisé le Real Madrid dans son communiqué.