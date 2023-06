Karim Benzema quitte le Real Madrid

La suite après cette publicité

L’information a fait l’effet d’une bombe en début de semaine. L’Arabie saoudite propose un contrat en or massif à Karim Benzema qui pourrait l’inciter à quitter le Real Madrid. Encore impensable, c’est pourtant devenu la tendance au fur et à mesure de la semaine. Il faut dire que deux ans dans le championnat saoudien assorti à un salaire de 200 M€ chaque année, ça laisse de quoi réfléchir. Après quelques heures de à peser le pour et le contre, le buteur de 35 ans a rendu sa décision. Il a accepté l’offre, comme nous le révélions, et, de facto, demander son départ de la Casa Blanca.

C’est désormais confirmé par le club de la capitale espagnole. «Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes (…) La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir», est-il alors écrit dans le communiqué officiel publié sur le site des Merengues.

14 ans de succès au Real Madrid

C’est la fin d’une histoire longue de 14 ans. Arrivé en 2009 en provenance de l’OL contre 35 M€, l’attaquant est devenu au fil de saisons l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Real Madrid. D’abord chahuté par la concurrence, il a réussi à s’imposer définitivement pour devenir l’un des tauliers du club avec Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, puis Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos et maintenant Vinicius, jusqu’à en devenir le capitaine. Vainqueur de 5 Ligues des Champions, un record pour un joueur français, il a même remporté le Ballon d’Or en octobre dernier. C’est en toute logique que le club madrilène a annoncé l’organisation d’un ultime hommage à la hauteur de sa légende mardi prochain, le 6 juin à la Ciudad Real Madrid, avec la présence de notre président Florentino Pérez.

Sans doute un peu usé par la pression inhérente du Real et par le temps qui passe, Benzema s’en va. Il devrait rejoindre Al Ittihad pour renforcer le championnat saoudien où évolue déjà son ancien partenaire, CR7, joueur d’Al Nassr depuis le mois de décembre. Peut-être même que les deux légendes madrilènes seront rejointes par un certain Leo Messi, lequel a reçu une proposition de 1,2 milliard d’euros étalés sur deux ans pour rejoindre Al Hilal, comme nous le rapportions il y a quelques jours. De quoi offrir un nouveau coup de projecteur sur l’Arabie saoudite, désireuse d’organiser le Mondial 2030.