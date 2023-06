Le clan Messi aurait fait une demande lunaire à ses courtisans pour rejoindre le FC Barcelone

La suite après cette publicité

La bonne nouvelle est tombée hier. Après de longues semaines à discuter avec la Liga, le FC Barcelone a enfin obtenu le feu vert de l’instance dirigeante du championnat espagnol pour son plan de viabilité. Conséquence : les Blaugrana vont pouvoir finaliser toutes les prolongations en stand-by. Mais ils vont enfin pouvoir passer à l’action dans le dossier Messi.

Bonne nouvelle pour les Culers, Jorge Messi, l’agent et père du septuple Ballon d’Or, a enfin confirmé publiquement que son fils voulait revenir chez les Blaugranas. « Messi veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une possibilité. » Hier soir, Sport indiquait d’ailleurs qu’une offre formelle serait faite au clan de l’Argentin. Mais le quotidien catalan affirme aujourd’hui que le temps presse et que le retour de Messi au Barça est encore loin d’être garanti.

À lire

Mercato : deux nouveaux clubs européens veulent Lionel Messi !

Messi donne toujours priorité au Barça

Quelques heures après sa première sortie médiatique, Jorge Messi avait confirmé la tendance en expliquant que « c’était difficile ». D’autant qu’à côté, l’Inter Miami et Al Hilal poussent très fort pour faire capoter le retour de Messi au Camp Nou. El Confidencial ajoute même de son côté qu’une méfiance du clan Messi vis-à-vis de Joan Laporta est toujours très présente. Mais visiblement, la volonté de l’ancien joueur du PSG prime.

La suite après cette publicité

La Cadena SER nous a en effet livré l’information la plus loufoque du jour. Selon le média espagnol, le clan Messi aurait demandé aux deux courtisans (Inter Miami et Al Hilal) d’aider financièrement le FC Barcelone à finaliser le come-back de Messi. Et le club qui apporterait cette aide si précieuse serait ensuite rejoint par la Pulga. Attendons de voir, la décision de Messi est annoncée comme imminente.