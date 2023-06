Mercato : deux nouveaux clubs européens veulent Lionel Messi !

La suite après cette publicité

En 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en larmes. L’Argentin avait reçu des hommages du club comme de ses coéquipiers et des supporters. Il était parti comme une légende, ce qu’il est aux yeux de l’écurie blaugrana. Du côté de Paris, son départ n’a pas du tout suscité la même émotion. Sifflé par une partie des fans du PSG samedi lors du dernier match de la saison, le joueur de 35 ans a quitté la pelouse du Parc des Princes avant le tour d’honneur. Entre le club de la capitale et la Pulga, l’histoire d’amour n’a jamais vraiment débuté. Elle s’est achevée dans la rancœur pour certains.

À présent, le champion du monde 2022 va pouvoir se concentrer sur son avenir. Et il a plusieurs propositions sur la table. Si Lionel Messi fait le choix du cœur, il y a de fortes chances qu’on le revoit sous le maillot du Barça. D’ailleurs, Xavi a annoncé que le capitaine de l’Albiceleste dévoilerait son choix final cette semaine. Financièrement, personne ne pourra rivaliser avec l’offre formulée par Al-Hilal en Arabie saoudite. Comme expliqué sur notre site, son père et agent, Jorge, a accepté une proposition de 1,2 milliard d’euros.

À lire

PSG : Luis Campos justifie les départs de Messi et Ramos !

Deux clubs européens sur le coup

Enfin, l’Inter Miami ne lâche pas Messi. Récemment, les médias ibériques évoquaient un contrat de 3 ans avec un salaire de 40 millions d’euros par an. Chaque prétendant à ses chances. Le Barça a toutefois des difficultés financières. Al-Hilal et Miami, eux, ne jouent pas la Ligue des Champions. Une compétition qu’il veut disputer si possible. Outre ces trois possibilités, Lionel Messi a deux autres options sur la table. C’est ce qu’annonce El Chiringuito de Jugones ce lundi. En effet, la célèbre émission assure que deux clubs européens ont tâté le terrain auprès du clan Messi.

La suite après cette publicité

Mieux, ils ont même formulé chacun une offre formelle à l’Argentin en fin de semaine. Les noms des deux écuries ne sont pas dévoilés, mais il s’agit de clubs évoluant en Europe. Le journaliste qui a dévoilé l’information a toutefois précisé qu’il ne s’agit pas de Manchester City. Un autre journaliste présent en plateau a évoqué la possibilité que Newcastle soit l’un des clubs. Concernant l’autre club, rien n’a filtré. Récemment, Lionel Messi a été lié à Manchester United. Bientôt sur le marché, l’Argentin a donc cinq options entre les mains à l’heure actuelle.