PSG : Luis Campos justifie les départs de Messi et Ramos !

Ce vendredi soir, alors que les supporters du football français étaient concentrés sur un multiplex Ligue 2 riche en rebondissements, le PSG annonçait presque dans l’anonymat le départ de Sergio Ramos. Une annonce pour le moins étonnante alors que beaucoup s’accordaient pour dire que le défenseur central espagnol allait bien prolonger son aventure parisienne. Du côté des supporters, le professionnalisme du joueur et ses performances contre le Bayern Munich avaient convaincu.

Et comme si cela ne suffisait pas, ce samedi, de manière assez évidente cette fois-ci, le PSG a annoncé le départ de Lionel Messi. Arrivé en 2021 tout comme Sergio Ramos, la Pulga n’a pas prolongé son contrat et dispute donc son dernier match sous les couleurs parisiennes face à Clermont. «Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France» pouvait-on lire dans un communiqué.

Pas encore de décison concernant Galtier

En avant match de PSG-Clermont, Luis Campos, le directeur sportif parisien, est passé au micro de Canal+ pour justifier ses choix. «On a discuté pendant longtemps de l’avenir. Et on est arrivé à ce résultat final. Celui de se séparer de deux grands joueurs du football», a confié Campos avant de parler de l’avenir. «On fera un bilan de tous les matches, pas seulement sur l’entraîneur mais sur les joueurs qui doivent partir ou rester. On va avoir le bon timing pour le faire. »

Le dirigeant portugais en a également profité pour évoquer la question de Christophe Galtier forcément. Le technicien français est annoncé sur le départ aussi. Mais encore une fois, pas question de se précipiter.« On a pas pris de décision sur l’avenir du coach, ni sur les joueurs qui doivent partir cette saison.» Voilà qui est clair et qui devrait permettre d’en savoir plus sur les ambitions parisiennes alors que les rumeurs se multiplient et que le mercato ouvre bientot ses portes.