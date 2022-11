JT Foot Mercato : l'équipe de France met fin à une terrible malédiction

La suite après cette publicité

Les Bleus brisent enfin le mauvais sort

Un début de Coupe du Monde parfait pour l'équipe de France, qui a donc validé son billet pour la phase finale grâce à sa victoire 2-1 hier contre le Danemark. Les hommes de Didier Deschamps ont même de grandes chances de terminer premiers du groupe grâce à une différence de but favorable par rapport à l'Australie. Un match nul face à la Tunisie lors du dernier match suffirait aux bonheurs des Bleus. Un scénario parfait donc et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé puisqu'une malédiction frappait les champions du monde en titre. Ironie du sort, c'étaient les Tricolores qui l'avaient initié en 2002. À l'époque, les Bleus n'étaient pas sortis de la phase des poules, après avoir pourtant remporté l'édition en 1998. L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont subi le même sort quatre ans après leur sacre. Seul le Brésil, pays non-européen, vainqueur en 2002, était sorti des poules en 2006.

Une star brésilienne confirme

Malgré l'actuelle blessure de Neymar, le Brésil peut compter sur les nombreuses autres stars de son effectif, dont un certain Richarlison, qui a vu sa cote exploser après sa performance de haut vol contre la Serbie. Auteur d'un doublé lors de la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0) dont une sublime retournée acrobatique, Richarlison a brillé et a confirmé son statut d'indiscutable au poste de numéro 9 de la Seleção. C'est bien connu, la Coupe du Monde est un formidable moyen pour les joueurs de se révéler ou de confirmer un potentiel devant le monde entier. En Espagne, la situation du joueur de 25 ans est suivie avec attention. Divers médias comme AS ou Sport expliquent que le Real Madrid est très intéressé par son profil et cet intérêt date de bien avant sa prestation contre la Serbie. Dans cette histoire, ce sont bien les Spurs qui pourraient se frotter les mains. Acheté en juillet dernier pour 60 M€, Richarlison vaudrait aujourd'hui au moins 100 M€. Comme à son habitude, le propriétaire Daniel Levy va se montrer dur en affaires !

Le cliché improbable de Kylian Mbappé

Le Français a fait une rencontre un peu insolite après la rencontre puisqu'il a été aperçu avec Ivanka Trump, fille de l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump. Un cliché qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ivanka Trump était accompagné de son mari, Jared Kushner, gendre de Donald Trump et ancien haut conseiller à la Maison-Blanche. Les trois enfants du couple, qui portaient un maillot du PSG, ont eu le plaisir de se voir dédicacer leur maillot. Un geste de classe de la part de Kylian Mbappé qui a été salué par Ivanka Trump : « C'est un honneur de féliciter Kylian Mbappé après l'incroyable victoire de la France ce soir. Kylian est aussi gentil que talentueux », a-t-elle commenté sur ses réseaux sociaux.