Chelsea risque un retrait de 9 points

Troisième de Premier League, Chelsea, qui accueille Newcastle ce dimanche à 15 heures, continue d'afficher un visage séduisant en championnat, à l'image de sa dernière victoire probante contre Norwich (3-1). Des résultats convaincants qui ne cachent cependant pas un contexte institutionnel plus que sulfureux. Plongé dans un flou absolu malgré l'allègement des sanctions à son encontre (les Blues peuvent désormais dépenser jusqu'à 900.000 livres sterling en frais de match, soit plus d'un million d'euros, contre 500.000 £, soit environ 600.000 €, auparavant), le club londonien pourrait malgré tout se retrouver dans l'impossibilité de régler ses factures. Avec de terribles conséquences.

Enfin, selon les dernières informations du Daily Mail, Chelsea peut désormais craindre une pénalité de neuf points si des changements ne sont pas rapidement apportés ! Disposant toujours de réserves financières pour payer les joueurs, les Blues se retrouvent malgré tout dans une situation économique plus que compromise puisque leur seule source de revenus provient dorénavant des droits TV de la Premier League, ainsi que les primes versées par l'UEFA et la Fédération anglaise pour leur parcours en Ligue des champions et en FA Cup. Fort de 56 unités en PL actuellement, Chelsea pourrait alors se faire dépasser, à son insu, par Manchester United et Arsenal, et donc chuter à la cinquième place si une telle sanction venait à être confirmée...