Nicolas Anelka aurait aimé jouer avec Neymar et Mbappé

Un choc cinq étoiles. Demain soir, le Real Madrid et le PSG vont se retrouver pour le huitième de finale retour de l'UEFA Champions League. Deux clubs que connaît très bien Nicolas Anleka. Consultant pour RMC Sport, il a évoqué cette rencontre et certains joueurs à l'image de Neymar.

«J’aurais bien voulu jouer avec Neymar, parce qu’il est extraordinaire. Avec lui, il peut se passer n’importe quoi, n’importe quand. Il est capable de faire la différence sur n’importe quel geste. Sur le terrain, il fait des choses incroyables», a-t-il avoué avant de parler d'un certain Kylian Mbappé. «Kylian aussi, bien évidemment, puisqu’il fait partie des joueurs qui sont exceptionnels, par sa vitesse notamment. Il me fait penser à Thierry Henry. Il utilise beaucoup sa vitesse, il est aussi technique et devant le but, il est assez adroit. Pour moi, il ressemble beaucoup à ‘Titi’». Les deux stars du PSG apprécieront.