Pays-Bas - Angleterre : Ronald Koeman enrage contre l’arbitrage

L’élimination des Pays-Bas par l’Angleterre (2-1), en demi-finale de l’Euro, ne passe visiblement pas du côté des Néerlandais. Après Virgil van Dijk, c’est au tour de Ronald Koeman de se plaindre de l’arbitrage et du penalty accordé, à l’aide de la VAR, à Harry Kane, à la 16ᵉ minute, pour une faute de Denzel Dumfries. « Les chaussures entrent en collision les unes avec les autres. Je pense que le football est ruiné par ce genre de décisions prises par la VAR, explique-t-il en conférence de presse d’après match, dans des propos relayés par Sport, avant de louer le parcours de sa sélection. Nous pouvons être fiers. Pas de critiques. À chaque match, nous avons mieux joué que notre adversaire, mais ce soir, c’était très compétitif. »

L’ancien défenseur et coach du FC Barcelone a également donné son avis sur la finale qui opposera donc l’Espagne, qui a dominé l’équipe de France sur le même score, aux Three Lions, ce dimanche, à Berlin. « L’Angleterre a très bien joué en première mi-temps. L’Espagne est plus offensive, avec un grand football, des sorties de derrière, une grande possession de balle que l’Angleterre devra arrêter. Mais l’Angleterre est en finale et a aussi une chance de la gagner. L’Espagne joue à un niveau élevé, mais l’Angleterre peut le contrer. » Un choc qui promet.