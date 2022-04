L1 : Pascal Gastien répond à Dupraz sur le style clermontois

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, l’entraîneur du Clermont Foot Pascal Gastien a répondu à l’attaque de son homologue stéphanois Pascal Dupraz qui avait critiqué en février dernier le jeu clermontois « qui se réclame des préceptes de Pep Guardiola » selon le coach des Verts. Un pique que n'a pas aimé le technicien auvergnat. « Non, moi je ne me réclame de rien du tout. Lui, il imagine tout le temps, il aime bien se mettre dans la tête des autres. J'aime bien ce que fait Guardiola comme j'aime bien ce que faisait Valeri Lobanovski avec Kiev il y a trente, quarante ans. C'était extraordinaire. J'aimais bien ce que faisait Arrigo Sacchi. Je ne me compare surtout pas à Guardiola et au jeu que sont capables de pratiquer toutes ses équipes. Jamais. On a des convictions, un projet de jeu qu'on essaye de faire passer aux joueurs. C'est déjà assez difficile », a expliqué le coach clermontois.

Gastien est ensuite revenu sur l’attitude de Pascal Dupraz qui est un bon communicant selon lui. « Ce n'est pas grave, mais je sais comment ça se passe, cela fait quarante ans que je suis dans le football. Je n'ai pas répondu mais je n'ai pas aimé ce qu'il a dit sur le club, l'environnement, notre stade. Il a essayé de nous déstabiliser parce qu'il en avait besoin à cette époque-là. C'est un très bon communicant. Entre bien communiquer et dire des bêtises ou des mensonges, c'est un autre problème. Je n'ai pas envie de polémiquer avec lui », a déclaré Pascal Gastien, actuellement 17e de Ligue 1 juste devant l’ASSE de Dupraz.