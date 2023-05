Nice fonce sur Graham Potter !

La suite après cette publicité

C’est un peu la soupe à la grimace à l’OGC Nice. Très déçu par son élimination en quart de finale de Ligue Europa Conference face au FC Bâle, le Gym pointe aujourd’hui à la dixième place du classement de Ligue 1. Autant dire qu’il y a de très fortes chances pour que le club azuréen ne joue pas la coupe d’Europe la saison prochaine. Une déception pour l’écurie d’INEOS qui se veut ambitieuse. Mais Nice a de la ressource et compte bien redresser la barre.

Pour cela, il y a fort à parier pour que le premier changement opéré soit l’intronisation d’un nouvel entraîneur. Promu numéro 1 suite au départ de Lucien Favre, Didier Digard avait fait forte impression à ses débuts, mais aujourd’hui, son crédit semble épuisé. D’ailleurs, l’annonce d’un intérêt niçois pour des techniciens tels que Franck Haise (Lens), Régis Le Bris (Lorient), Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise), Roberto De Zerbi (Brighton), Graham Potter (libre) et Thiago Motta (Bologne) démontre que les jours de Digard sont bel et bien comptés.

Potter est tenté

Et selon nos informations, un homme tient la corde. Il s’agit de Graham Potter. Il est établi que Sir Jim Ratcliffe et INEOS aimeraient installer un anglophone sur le banc de l’Allianz Riviera. L’ancien coach de Chelsea coche cette case. Nous pouvons également vous indiquer que les deux parties se sont déjà rencontrées à deux reprises et que Potter serait réceptif à l’intérêt des Aiglons. Sur le papier, cette option a tout pour plaire.

En effet, en plus d’un intérêt qui semble réciproque, Graham Potter a l’avantage d’être libre de tout contrat après son éviction des Blues, sept mois seulement après son arrivée à Stamford Bridge. Un avantage puisque cela éviterait à Nice de payer une indemnité de transfert, ce que le club azuréen serait obligé de faire avec les autres noms cités. Enfin, s’il a échoué à Londres à cause d’un contexte trop compliqué, Potter avait séduit tout son monde à Brighton avec un jeu plutôt léché. À Nice, l’Anglais aurait moins de pression qu’à Chelsea pour démontrer toutes ses qualités.