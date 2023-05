L’OGC Nice veut s’offrir Graham Potter !

La suite après cette publicité

Toujours en course pour la cinquième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europe Conférence, l’OGC Nice, qui compte 8 points de retard sur le LOSC, va entamer un sprint final décisif, ce samedi, à la Meinau. Quatre finales contre Strasbourg, Toulouse, Montpellier et Lyon pour ainsi confirmer une fin de saison bien plus reluisante après des débuts chaotiques. Architecte de ce renouveau, Didier Digard peut d’ailleurs se féliciter d’avoir glané trente points depuis qu’il est sur le banc niçois, soit deux de moins que Lens et Lyon sur la période. Un bilan flatteur qui n’empêche pas le board azuréen de réfléchir à la suite…

Dans cette optique, Nice Matin indique, ce samedi, que les hautes sphères niçoises penseraient à Graham Potter, récemment licencié de Chelsea après un passage très convaincant du côté de Brighton. Un souhait surtout émis par Dave Brailsford, le directeur d’Ineos Sports, qui aimerait faire confiance à un entraîneur britannique. Si un tel dénouement pourrait également convaincre Jim Ratcliffe, le flou persiste.

La raison ? Ineos est aujourd’hui davantage concentré sur le rachat, ou non, de Manchester United. Un dossier prioritaire qui déterminera donc la future décision de la firme britannique concernant le prochain entraîneur des Aiglons. Par ailleurs, L’Equipe indiquait de son côté que Jean-Claude Blanc, autre décideur de la branche sport d’Ineos aurait, lui, activé la piste Thiago Motta (Bologne) mais le média azuréen précise que l’ancien dirigeant parisien n’a pas répondu à ses sollicitations et «espère le PSG». Si aucune décision ne sera prise dans les prochaines heures sur la Côte d’Azur, le contexte reste également complexe.

À ce titre, Nice Matin évoque des divergences entre Ineos et la direction du club incarnée par Florent Ghisolfi et Fabrice Bocquet. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. En effet, l’ancien dirigeant du RC Lens n’est, par exemple, pas à l’initiative de la piste Graham Potter et les désaccords existent également sur d’autres aspects. Du mercato estival en passant par le futur de certains cadres niçois, les points de vue divergent. Une chose est sûre, avant de se projeter sur l’exercice 2023-2024 et de trouver un terrain d’entente sur ces différents dossiers, l’OGC Nice devra gérer, au mieux, une fin de saison déterminante.