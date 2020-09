ASSE : Leicester a lancé les manœuvres pour Wesley Fofana

Depuis quelques semaines déjà, Leicester semble être le principal candidat à s'offrir le joueur de 19 ans, qui a déjà fait savoir qu'il compte bien quitter le Forez d'ici la fin du mercato estival. « Ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie », expliquait-il.

Et selon Sky Sports, les Foxes ont lancé les discussions avec l'ASSE pour le transfert du joueur, qui n'a pas été retenu pour le match face à Nantes de ce week-end. Les Verts demandaient 25 millions de livres, environ 27 millions d'euros, mais les Anglais ne seraient pas prêts à mettre ce montant sur la table pour l'instant. Un prêt avec option d'achat serait l'hypothèse la plus probable aujourd'hui.