La pépite du LOSC Mohamed Boussadia va être sur le marché des transferts

Considéré en interne comme l’un des joueurs les plus talentueux du centre de formation depuis de nombreuses années, Mohamed Boussadia ne va pas continuer avec le LOSC. Même si tout le monde au club pense qu’il fera carrière, le milieu offensif de 18 ans sera en fin de contrat dans quelques jours. À Lille depuis les U8, le joueur veut franchir un cap et intéresse déjà de belles formations françaises et européennes. Auxerre et Dunkerque suivent le joueur de près, Augsburg, Feyenoord et le Betis ont envoyé des observateurs pour évaluer ses qualités. Mohamed Boussadia a également passé des tests concluants en Belgique avec l’Union Saint-Gilloise et Courtrai. Le joueur veut prendre la bonne décision pour son avenir et choisira un club qui lui permettra d’intégrer rapidement l’équipe première.

La suite après cette publicité

Le joueur avait fait forte impression l’année dernière lors d’un tournoi de jeunes dans la banlieue lilloise. Confronté à des clubs internationaux tels que Leipzig, Benfica, la Real Sociedad et Anderlecht, il avait terminé meilleur joueur. Ce tournoi a lancé une saison 2023-2024 où il s’est révélé et a rapidement trouvé une place de titulaire au sein de la formation lilloise. Il a même franchi un cap ces derniers mois, lors de la deuxième partie de saison du championnat U19. Avec un travail physique et mental entouré d’un préparateur reconnu, le milieu offensif est monté en puissance. Dans le groupe A du Championnat National, au côté du PSG d’Ethan Mbappé et Senny Mayulu, les U19 du LOSC ont terminé seconds (derrière les Parisiens). Mohamed Boussadia a démontré ses qualités techniques, en terminant deuxième meilleur passeur du championnat U19, derrière le joueur du PSG Ibrahim Mbaye. Comme d’autres joueurs qui ont finalement explosé ailleurs, à l’image de Ribéry, Bentaleb ou Niakhaté, Lille va voir filer sous son nez un nouveau joueur prometteur…