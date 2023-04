JT Foot Mercato : la gestion du ramadan en France fait jaser

Un Ramadan qui fait débat

Présent sur le plateau du Canal Football Club hier, Samir Nasri est sorti de ses gonds au moment d’évoquer la gestion du ramadan dans le foot qui fait tant débat ces derniers jours. Tout ça a évidemment lieu à l’heure où l’affaire Christophe Galtier bat son plein. À l’époque entraîneur de l’OGC Nice, ce dernier aurait demandé à ses joueurs de ne pas jeûner. Un débat qui ne devrait pas avoir lieu d’être selon Nasri qui s’est emporté en parlant du sujet. « À mon époque, on ne me posait pas la question. Aujourd’hui, c’est devenu limite un débat sociétal. On est dans un pays laïque, normalement, la religion doit rester dans la sphère privée. Tu sais que c’est la période du ramadan, tu sais quels sont tes joueurs, à peu près, qui sont musulmans. Tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c’est tout. Pourquoi tu vas lui demander s’il fait le ramadan ? Ta posture change. Parce qu’il fait le ramadan, tu vas le regarder d’un œil différent. Ça ne doit pas exister », a-t-il lâché.

Henry à la rescousse

Une autre personnalité du foot français a aussi réagi, c’est Thierry Henry au micro d’Amazon Prime. La légende du foot français est revenue sur l’affaire Galtier. Depuis la publication de ce fameux mail, le coach du PSG est en pleine tempête. Certains de ses anciens joueurs ou coachs ont pris sa défense alors que d’autres ont posté des messages énigmatiques. Mais à l’heure actuelle, toujours pas de joueurs de l’OGC Nice. Pour Thierry Henry, ce silence laisse perplexe. « Ce qui m’interpelle, c’est qu’on n’entend rien de l’autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours. Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. » Le foot français traverse des heures sombres. Il y a quelques semaines, c’était Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, qui était en pleine tourmente après avoir écarté Jaouen Hadjam qui n’a pas voulu rompre le jeûne du ramadan le jour du match.

Il faut désormais s’y faire, avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, Al Nassr est devenu une place forte du football mondial. Grâce à ses moyens illimités, le club saoudien est en mesure de rivaliser avec les plus gros clubs européens. La priorité, actuellement, est de trouver un entraîneur de renom après le départ de Rudi Garcia qui s’est mis à dos une partie du vestiaire et notamment de la star portugaise. La rumeur d’une nouvelle association José Mourinho-Cristiano Ronaldo est sortie ces derniers jours. Mais le grand rêve d’Al Nassr se nomme Zinédine Zidane. Et le journal espagnol Marca relaie une information de taille. Pour réaliser son rêve, le club saoudien est prêt à offrir un contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel de 60 M€, ce qui en ferait l’entraîneur le mieux payé au monde. À titre de comparaison, c’est 10M d’euros de plus que ce qui serait proposé au Special One. Reste à savoir si ce joli pactole peut faire tourner la tête à Zizou…