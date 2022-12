JT Foot Mercato : les Anglais clashent déjà les Bleus avant le choc

La suite après cette publicité

Lloris décrié

Hugo Lloris fait les gros titres des journaux anglais aujourd'hui, et pour eux pas de doute, c'est le maillon faible de l'Équipe de France. Pour eux, Jordan Pickford est bien meilleur que Lloris .« L'analyse de leurs performances respectives cette saison montre que, dans de nombreux domaines clés, c'est Pickford qui a l'avantage sur le n°1 français. ». C'est ce qu'on peut lire dans l'article The Daily Telegraph. Et sur la forme du moment, aussi, le Français n'est pas à son avantage selon le journal. Les Anglais ont surtout passé la semaine à ne parler que de Mbappé. Tous les jours, la presse évoquait un nouveau plan des Three Lions pour museler l'attaquant français. Une situation qui n'inquiète pas notre sélectionneur Didier Deschamps. « Après, Kylian a cette capacité de pouvoir faire des différences. Même lors du dernier match où il n’était pas au mieux de sa forme, il a été décisif. Pouvoir répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de focaliser un peu plus les précautions sur Kylian. Mais Kylian restera Kylian avec cette capacité à être décisif», a déclaré le coach français.

CR7 privé de titularisation

Le Portugal fait beaucoup parler en ce moment et notamment autour de la gestion du cas CR7. Privé du onze titulaire contre la Suisse, Cristiano Ronaldo n'aurait pas du tout apprécié, expliquait le journal Record. Et il aurait même voulu quitter la sélection et le Mondial, avant de se raviser. Une info rapidement démentie par la fédération portugaise, et aujourd'hui, c'était au tour du sélectionneur Fernando Santos d'évoquer la gestion de Ronaldo, et au passage de démonter les informations le concernant. « Mais la seule conversation que j'ai eue avec lui a été avant le match contre la Suisse pour lui dire qu’il allait être remplaçant. », a-t-il avoué en conférence de presse.

Moukoko le Barcelonais

Youssoufa Moukoko continue de séduire les plus grandes équipes du monde. Et justement, selon Sport, le Barça vient d'entrer dans la danse pour essayer de faire venir le jeune talent du Borussia Dortmund ! Il faut dire que Moukoko sera en fin de contrat en juin prochain ! Même si le club allemand est confiant quant à une prolongation, Sport explique que le FC Barcelone serait le club préféré du joueur. Les Catalans pourraient donc jouer la carte du cœur pour remporter les enchères... Car ce sera une vraie bataille a priori, vu que le PSG, Chelsea et même le Real Madrid sont très séduits par ses aptitudes.