Luis Suarez va quitter le Nacional !

L'ancienne vedette de Liverpool, du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid, Luis Suarez (35 ans), va quitter son club formateur, le Nacional, quatre mois après son arrivée et une fois que le championnat d'Uruguay sera terminé (le 30 octobre). Il a inscrit quatre buts en onze matchs pour le moment. Ce retour dans son club de coeur lui aura permis de se remettre en jambes pour la Coupe du monde au Qatar (novembre prochain) avec un groupe H assez relevé. Le tout avant un éventuel retour en Europe après le Mondial, qui sait.

C'est ce qui était convenu dès le départ entre José Fuentes, le président de Nacional, et sa star. « Suarez est en effet le meilleur buteur de l'histoire du football uruguayen (68 buts) et le Nacional lui permettra de rester en forme pour la Coupe du Monde. C'est ce que nous avons convenu et il a fait un énorme effort pour venir ici. Je dis cela pour éviter de générer des attentes de la part des fans. Suarez va partir. Nous lui avons demandé, et il a répondu la même chose qu'avant », a-t-il lancé auprès TNT Sports Argentine.