L'Euro, Kylian Mbappé, son avenir : les mises au point de Paul Pogba

Paul Pogba est passé par tous les états. Lundi soir, le milieu de terrain a connu le stress alors que la France était menée 1 à 0 par les Suisses. Puis, il y a eu la joie après le doublé de Karim Benzema et son sublime but. Ensuite, le joueur de Manchester United a été sonné après l'égalisation des Helvètes suite à sa perte de balle (3-3). Il a aussi été sous tension après de vifs échanges avec Rabiot et Pavard. Enfin, il y a eu la tristesse et la déception après l'élimination aux tirs au but (5-4). Auteur d'un bon Euro sur le plan personnel, Pogba était forcément amer, lui qui visait une victoire finale. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'il a partagé ses sentiments hier.

La déception de Pogba

«Parfois, le football peut être cruel... cruel et aussi beau. Hier (lundi, ndlr), le match nous a apporté la tristesse, mais le bonheur à nos adversaires. C'est la beauté du football. Bien sûr, nous avons tous souhaité avoir un résultat positif. Merci beaucoup à tous nos fans à travers le monde. C'était magnifique de vous voir, de vous entendre et de faire la fête avec vous. Vous nous avez donné de l'espoir et de la joie tout au long de nos matchs. Nous allons garder la tête haute et nous reviendrons plus forts. Enfin, je tiens à féliciter la Suisse». Une sortie sobre de la part de la Pioche.

Hier soir, le Français a opté pour un autre style en choisissant l'émission espagnole El Chiringuito pour donner sa première interview depuis le fiasco vécu à l'Euro. Un choix qui n'est pas anodin puisque son grand frère, Matthias, est chroniqueur dans l'émission. «Je ressens un peu de tout. Je suis triste parce qu’on savait qu’on pouvait passer, en colère aussi parce que c’est un peu de notre faute si nous ne sommes pas passés. Mais je sais que c’est une rencontre qui va rester dans l’histoire parce qu’il y a eu beaucoup d’émotions pour nous, les fans, tout le monde. Je vais me souvenir de ce match. C’est une leçon pour tout le monde, moi, l’équipe. Nous allons avancer», a-t-il commencé par expliquer.

Il a volé au secours de Mbappé

Il a ensuite pris la défense de Kylian Mbappé, au coeur des critiques après son tir au but raté et son Euro décevant. «Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l’attend, tout le monde attend qu’il marque cinq buts, qu’il termine meilleur buteur de l’Euro. Mais il s’est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain, a assuré Paul Pogba. C’est le plus important. C’est un grand joueur. C’est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n’y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l’accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts».

Enfin, les journalistes de l'émission ont, sur un ton un peu plus léger, tenté de le questionner sur son avenir. En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba, dont le nom est cité au PSG, au Real Madrid et la Juventus, sort d'un bon Euro et pourrait surfé là-dessus pour quitter Manchester United. Souriant, il a botté en touche fort logiquement : «je l’attendais celle-là. Je viens d’arriver donc, je vais vous dire merci pour tout. Je suis arrivé sur mon lieu de vacances et je dois y aller, tout le monde m’attend!» Après quelques jours de repos, le Français aura tout le temps de réfléchir à son avenir tout en tournant la page Euro 2020.