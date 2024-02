Liga : Betis et Getafe se quittent dos à dos

Ce fut une affaire de pénalty. La rencontre entre le Real Bétis et Getafe s’est joué sur deux pénalty. Le premier était pour les visiteurs, assez rapidement dans le match. Mason Greenwood, après une semaine agitée, transformait le pénalty pour ouvrir le score (8e). Le Real Bétis réagissait rapidement par le pénalty d’Isco (35e). La deuxième mi-temps était famélique et très accrochée. L’association entre l’ancien madrilène et Nabil Fekir n’a rien donné.

10 cartons jaune ont été sortis par Juan Luis Pulido, l’arbitre de la rencontre. Conséquence, le défenseur Gaston Alvarez sera suspendu pour le prochain match contre le Celta. Au final, les deux équipes manquent l’occasion de se rapprocher des places européennes. Le Real Betis voit passer Valence devant lui. Getafe stagne à la 10e place.