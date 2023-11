Arsenal-Lens : les compositions probables

Après la rencontre entre le PSG et Newcastle ce mardi, la France sera représentée par le RC Lens ce mercredi en Ligue des Champions. Les Sang et Or auront fort à faire puisqu’ils s’en vont défier Arsenal à l’Emirates Stadium pour le choc de ce groupe B. Pour groupe à la qualification, les hommes de Franck Haise n’ont d’autres choix que de faire un résultat face au leader du groupe. Une victoire permettrait au RC Lens d’être tout proche d’une qualification historique. Mais un faux pas ce mercredi condamnerait quasiment les chances du club français.

Il faut donc espérer un exploit dans cette rencontre alors que Lens reste sur une belle victoire face à Clermont (3-0). Et pour cette rencontre de prestige en C1, on devrait avoir du classique concernant la composition d’équipe lensoise. Le coach Franck Haise devrait ainsi encore miser sur son 3-4-3 classique avec les mêmes hommes qu’à l’accoutumée. Brice Samba gardera la cage du RC Lens. Devant lui, on retrouve les trois indéboulonnables de la défense centrale à savoir Medina, Gradit et Danso.

Arsenal avec un onze offensif

Au milieu de terrain, Franck Haise devrait miser sur la paire Abdul Samed, Nampalys Mendy alors que Frankowski évoluera en tant que piston droit et Haïdara à gauche. Enfin pour l’attaque, on retrouvera l’inusable Florian Sotoca. Il sera accompagné d’Angelo Fulgini et d’Elye Wahi sur le front de l’attaque. Une composition assez offensive donc pour tenter d’arracher la victoire face à des Gunners qui peuvent assurer la qualification dès ce mercredi soir.

Pour ce faire, Mikel Arteta devrait présenter un onze offensif en 4-3-3. Raya sera dans les buts. Devant lui, on retrouvera la charnière centrale Saliba-Gabriel alors que Ben White sera latéral droit. Zinchenko occupera le couloir gauche. Dans le milieu à trois, Declan Rice sera devant la défense pour accompagner le capitaine Odegaard et Kai Havertz, buteur en championnat ce week-end. Enfin, le trio offensif sera composé de Martinelli, Saka et Gabriel Jesus. Du bon monde donc ce soir. Le spectacle sera au rendez-vous !

