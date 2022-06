Angleterre - Italie : le cauchemar de la finale de l'Euro 2020 hante encore les Three Lions

Quand le rêve vire au cauchemar. Voilà un bref résumé de la soirée vécue par le peuple anglais le 11 juillet dernier, lors de l'Euro 2020. Après avoir réalisé un beau parcours tout au long du dernier championnat d'Europe des Nations, les Three Lions étaient parvenus à se hisser en finale, chez eux, à Wembley. Face à l'Italie, séduisante au fil du tournoi, les Three Lions avaient rapidement pris les devants grâce à Luke Shaw. Des débuts idéaux qui n'ont pas vraiment été confirmés, la Squadra Azzurra ayant réussi à revenir au score pour arracher la prolongation.

Les deux nations n'ayant pas pu se départager dans le temple du football au terme de 120 minutes, c'est aux tirs au but que le sort de cet Euro 2020 s'est décidé. Tout le monde se souvient alors de cette tentative décisive manquée par le jeune Bukayo Saka devant Gianluigi Donnarumma, permettant à l'Italie d'être sacrée au détriment de tout un pays, sevré de trophée depuis la Coupe du monde 1966, déjà sur ses terres, et qui se voyait peut-être déjà célébrer son triomphe dans les rues anglaises pour sa première finale dans la compétition.

Les Three Lions ont soif de revanche

Chahuté sur les réseaux sociaux, certains allant même jusqu'à proférer des insultes racistes à son encontre, le jeune attaquant d'Arsenal a apporté la meilleure des réponses sur le terrain, réalisant une saison 2021-2022 remarquable avec les Gunners. Mais digérer ne veut pas dire oublier. Comme ses coéquipiers et plus globalement l'ensemble de ses compatriotes, Saka a soif de revanche. Cela tombe bien, l'Angleterre a été placée dans la poule A de la Ligue des Nations, en compagnie de l'Italie. Dans le cadre de la 3ème journée de la compétition, Anglais et Italiens se retrouvent justement ce samedi (20h45). Une affiche prestigieuse aux airs de vengeance.

Paradoxalement, les deux sélections ont embrassé des chemins différents depuis cette fameuse nuit du 11 juillet 2021. Les Three Lions n'ont pas connu la défaite jusqu'à samedi dernier, en Hongrie, enchaînant entre temps 10 matchs sans revers (7 victoires, 3 nuls) et validant leur billet pour la Coupe du monde 2022. De leur côté, les Transalpins n'ont enregistré que 3 succès, concédant 5 nuls et 2 défaites, dont celle qui hante encore la Botte, contre la Macédoine du Nord, synonyme de non-qualification pour le Mondial (pour la deuxième fois consécutive) au Qatar en fin d'année.

L'Italie, bête noire des Anglais en compétition officielle

Cette énorme désillusion a des conséquences sur l'équipe de Roberto Mancini. La Nazionale, coincée entre son statut de championne d'Europe et la "malédiction" du Mondial, a beaucoup souffert et se trouve en pleine phase de reconstruction, avec une nouvelle ossature à trouver dans la nouvelle génération qui émerge. En face, les hommes de Gareth Southgate, comme tourmentés à l'approche de cette confrontation, restent sur deux matchs décevants sans victoire. Pour l'Angleterre, qui accueille l'Italie loin de Wembley, au Molineux Stadium de Wolverhampton, il s'agira donc de laver l'affront en s'imposant pour la première fois depuis novembre 1977 (qualifications au Mondial) en compétition officielle face à la Squadra Azzurra. Avant de vaincre, peut-être un jour, ses démons sur les lieux du drame dans un futur que les Anglais espèrent proche.