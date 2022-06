Ligue des Nations : la Hongrie surprend une triste Angleterre

En attendant le choc de ce soir entre l'Italie et l'Allemagne, l'Angleterre se rendait en Hongrie pour cette première journée de la Ligue des Nations. Un premier déplacement loin d'être évident dans la bruyante Puskás Aréna de Budapest, d'autant que les Three Lions avaient concédé le match nul à domicile contre ces mêmes Hongrois en octobre dernier. Gareth Southgate profitait de cette situation pour offrir leur première sélection à James Justin et Jarrod Bowen, tandis que Coady ou encore Bellingham débutaient également.

La suite après cette publicité

Dans une ambiance un peu étonnante puisque 36 000 enfants composaient le public, les Anglais subissaient la bonne entame du match des Magyars. Plus costauds dans les duels et récompensés de leurs bonnes intentions dans le jeu, ils s'offraient la première situation du match ; un centre parfait de Loïc Nego pour Szoboszlai. Le milieu offensif parvenait à battre Pickford mais pas Coady, qui dégageait le ballon devant sa ligne (12e). Pas le dernier avertissement sans frais.

Un jour sans pour l'Angleterre

Les Anglais avaient toutes les peines du monde à développer leur jeu pour atteindre leur capitaine Harry Kane. Mount et Bowen notamment touchaient peu de ballon, la faute aussi à des pistons, Alexander-Arnold et Justin, beaucoup trop discrets et maladroits. Pickford devait même s'employer sur cette lourde frappe de Nagy (29e) avant de se faire une frayeur avec cette tentative de lob du milieu de terrain signée Szalai (32e). L'Angleterre devait se réveiller mais ce n'est pas l'entrée de Saka à la pause à la place de Justin qui y a changé quelque chose.

Le Gunner avait beau réaliser une belle percée sur l'un de ses premiers ballons (50e), un autre entrant, Reece James précipitait la chute des siens en commettant une faute très évitable dans sa surface. Szoboszlai transformait son penalty et permettait à la Hongrie de prendre les devants (1-0, 66e). Cette fois, les Anglais se jetaient à l'attaque mais ni la reprise de Bowen (72e) et le coup de tête de Coady (77e) ne permettait pas l'égalisation. Sans un gros raté face au but de Schafer, les protégés de Southgate auraient même pu s'incliner plus lourdement. La compétition débute mal pour le vice-champion d'Europe.

Les résultats des matchs de 18h :

Ligue A :

Groupe 3 :

Hongrie 1 - 0 Angleterre : Szoboszlai (66e)

Ligue B :

Groupe 3 :

Finlande 1 - 1 Bosnie-Herzégovine : Pukki (sp 45e) ; Prevljak (90e+3)

Ligue C

Groupe 1 :

Lituanie 0 - 2 Luxembourg : Sinani (44e, 78e)