Qualifications Mondial 2022 : le Brésil explose la Bolivie, la Colombie écrase le Vénézuela

L’Amérique du Sud a démarré sa campagne de qualification pour le Mondial 2022. Et après les trois premiers matches de jeudi soir sans grande folie, le Brésil et la Colombie ont enflammé la soirée de vendredi. La Seleção de Tite a longtemps douté concernant la présence ou non du Parisien Neymar. Touché au dos, le numéro 10 de la Canarinha était finalement bien présent hier soir. Et il a régalé. S’il n’a pas pu égaler le total de buts inscrits par le Fenomeno Ronaldo avec les Auriverdes (62), le natif de Mogi das Cruzes a grandement participé au festival brésilien.

La suite après cette publicité

Mais c’est son coéquipier au PSG, Marquinhos, qui a planté la première banderille. Après avoir manqué une grosse occasion à la 3e minute de jeu, le défenseur a ouvert la marque d’un coup de tête, après un service de Danilo (16e). Puis ce fut au tour de l’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, de se distinguer. Ce dernier a inscrit le but du break grâce à une passe décisive de Renan Lodi (30e), avant de reprendre victorieusement une offrande de Neymar pour le 3-0 (49e). La messe était dite, mais pas terminée.

Neymar double passeur, Firmino double buteur

Peu après l’heure de jeu, le pauvre Carrasco trompait les siens pour le plus grand bonheur des Brésiliens (66e) avant que Philippe Coutinho, décidément très en vue en ce début de saison, ne mette un terme à cette démonstration en signant le 5-0 (73e)… sur une nouvelle assist de Neymar. Le Parisien pensait avoir trouvé le chemin des filets cinq minutes plus tard, mais il était signalé en position de hors-jeu. Peu importe, la marque de Ronaldo attendra.

Au classement, les Auriverdes prennent logiquement la première place devant la Colombie. Les Cafeteros ont eux aussi vécu une très belle soirée après leur succès à domicile contre le Vénézuela grâce à leur duo infernal de l’Atalanta, Duvan Zapata et Luis Muriel, auteur d’un doublé. 3-0, rien à dire. La seule fausse note de la soirée a toutefois été la grave blessure de Santiago Arias (prêté au Bayer Leverkusen par l’Atlético), sans doute victime d’une fracture tibia-péroné.