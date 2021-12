Pourquoi le FC Barcelone est condamné à gagner la Ligue Europa...

La suite après cette publicité

17 ans. Cela faisait 17 ans que le FC Barcelone n’avait pas connu pareille catastrophe en Ligue des Champions. Battus par le Bayern Munich (3-0), les Blaugranas ont été sortis de la coupe aux grandes oreilles avant même les huitièmes de finale. Un événement rarissime. Pour preuve, les seuls ratés culé dans la compétition reine depuis vingt ans avaient été les éliminations en huitième de finale en 2007 et la saison passée.

Sportivement, voir les Catalans être expédiés aussi tôt interpelle donc forcément. Mais à Barcelone, outre l’énorme échec sportif, ce qui inquiète la direction c’est le manque à gagner provoqué par cette élimination. Dernièrement, la presse espagnole évoquait une catastrophe à venir en cas de sortie de route prématurée. Déjà confronté à une crise financière sans précédent, le Barça savait qu’un échec était synonyme d’une perte de minimum de 20 M€.

Un parcours compliqué

Le scénario s’est confirmé et ce ne sont pas les 6,530 M€ perçus lors de cette phase de poules (en ne prenant en compte que les sommes touchées grâce aux 2 victoires et aux 2 matches nuls) qui vont soulager les finances blaugrana. Dès lors, toute la presse espagnole est unanime ce matin. Il faut que le Barça se rattrape en Ligue Europa. Même si l’affaire est encore loin d’être entendue. En effet, une victoire finale dans cette compétition permettrait aux Catalans de limiter un peu la casse et d'assurer également une qualification directe en Ligue des Champions en cas de grosse défaillance en Liga puisque le Barça n'est seulement que 7e de Liga.

AS nous apprend qu’un sacre le 18 mai 2022 au stade Sanchez Pizjuan permettrait à Joan Laporta d’encaisser un chèque de 14,9 M€. Pas de quoi couvrir entièrement cette perte de 20 M€, mais le Barça n’a pas le choix. Sauf que le chemin est semé d’embûches. Car avant d’espérer soulever le trophée, les Culés devront déjà disputer les barrages de la Ligue Europa, à savoir un match aller-retour contre un deuxième de poule (de Ligue Europa), avant d’attaquer les huitièmes de finale. Bref, c’est pas gagné.