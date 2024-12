Une star du Barça prépare son départ en Arabie saoudite

Frenkie de Jong n’est pas du genre à se laisser faire. Il y a quelques saisons, il avait tenu bon face à sa direction, qui tentait à tout prix de le vendre à Manchester United afin de se séparer de son gros salaire. Mais l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam était resté ferme et solide sur ses appuis pour continuer en Catalogne. Quelques années plus tard, son cas fait à nouveau couler de l’encre de l’autre côté des Pyrénées. Il faut dire que le milieu de 27 ans arrive à un tournant de son aventure chez les Culés.

Sous contrat jusqu’en 2026, il n’a pas encore prolongé. D’ailleurs, les dirigeants catalans sont très pessimistes concernant une éventuelle prolongation, avec une baisse de salaire significative. Certains estiment d’ailleurs que le plan de FdJ est d’aller au bout de son bail et de partir libre. Ce qui serait forcément une très mauvaise opération d’un point de vue financier. Sportivement aussi, puisque le Hollandais, qui a dû gérer quelques pépins physiques, entre dans les plans de l’entraîneur Hans-Dieter Flick.

De Jong regarde ailleurs

Et ce vendredi matin, les pensionnaires du Camp Nou ne vont pas être rassurés. En effet, AS dévoile que l’agent de Frenkie de Jong, Ali Dursun, sonde le marché saoudien. Alors que le nom du joueur est souvent cité en Angleterre, notamment à Manchester United, le clan De Jong vise plutôt la Saudi Pro League. Le représentant du milieu de terrain a échangé avec des clubs saoudiens afin de se renseigner sur les progrès de la ligue et de prendre la température. AS précise que les discussions ne sont pas allées plus loin pour le moment.

Mais elles prouvent que Frenkie de Jong n’envisage pas son avenir en Catalogne et qu’il pense déjà à la suite. D’ailleurs, ce n’est pas anodin que son clan sonde les clubs saoudiens puisque ce sont les seuls capables de lui offrir le salaire XXL qu’il espère. AS ajoute qu’il a toujours la possibilité de continuer à jouer dans un grand championnat européen, mais qu’il n’aurait pas les mêmes avantages qu’en Arabie saoudite. Le FC Barcelone sait désormais à quoi s’en tenir avec Frenkie de Jong, qui privilégie actuellement la SPL.