Brest dévoile le nom de son futur stade !

Le stade Francis-Le Blé a fait son temps à Brest. En 2027, un nouveau stade de 15 000 places sortira de terre et sera bien plus moderne que l’antre actuel des Ty-Zefs qu’il aurait été trop cher de remettre au goût du jour. Dès lors, les dirigeants bretons se sont activés pour trouver un naming pour ce nouveau stade.

Et depuis ce lundi, la réponse est connue. À travers une vidéo originale, le club breton a annoncé que leur futur stade s’appellera Arkéa Park. En juillet dernier, les frères Le Saint, porteurs du projet de nouveau stade, et la banque Crédit mutuel Arkéa avaient d’ailleurs scellé un partenariat pour le naming du stade. Cette collaboration s’appuierait, selon plusieurs sources, autour d’un contrat de huit ans et d’une somme de 106 millions d’euros.