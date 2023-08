Mercato : le cas Neymar peut poser de gros problèmes au PSG

La suite après cette publicité

Le PSG a décidé de divorcer de ses stars cet été. Lionel Messi et Sergio Ramos, en fin de contrat, n’ont pas été retenus en fin de saison. Kylian Mbappé, lui, a été envoyé dans le loft pour avoir refusé de prolonger son bail au-delà de juin 2024. Marco Verratti et Neymar, eux, ont appris hier de la bouche de Luis Campos et de Luis Enrique qu’ils n’entrent pas dans les plans du club pour la saison 2023-24. Pour le Brésilien, cela n’a pas été une surprise à vrai dire.

Le PSG ne veut plus de Neymar

Dimanche, il a demandé à quitter le club français. Une information démentie par son entourage mais que nous pouvons vous confirmer. Depuis plusieurs semaines, le clan Neymar cherche une porte de sortie. Le joueur, touché par le traitement des supporters, veut changer d’air et repartir du bon pied. La MLS et la Premier League ont tâté le terrain. Mais le footballeur de 31 ans espère retourner au FC Barcelone.

Mais les Culés sont divisés à son sujet et surtout n’ont pas les moyens financiers pour le rapatrier. Une solution existe néanmoins puisqu’il pourrait être acheté par Al-Hilal avant d’être prêté une saison au Barça. Une solution qui arrangerait presque tout le monde puisque les Saoudiens veulent le joueur dès à présent. Quoi qu’il en soit, tous les prétendants à la venue de Ney vont devoir s’entendre avec le PSG.

Une résiliation trop risquée

Cela passera par un transfert ou un prêt avec option d’achat obligatoire. En effet, la presse brésilienne a évoqué hier la possibilité de résilier le contrat de l’international auriverde. Mais cela n’est visiblement pas possible selon Mundo Deportivo. Le média catalan explique que le PSG prendrait de très gros risques et s’exposerait à de terribles sanctions puisque Neymar a prolongé son contrat l’an dernier jusqu’en juin 2027.

Il se trouve actuellement dans la période de protection de deux ans pour les joueurs de plus de 28 ans établie par la FIFA. En cas de résiliations, le PSG pourrait écoper d’une interdiction de recrutement durant deux mercatos consécutifs. Neymar ne peut donc quitter le PSG qu’en étant transféré ou prêté. Le Brésilien et son club vont donc devoir s’entendre pour qu’il s’en aille sans causer de problème.