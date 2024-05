L’OL va surprendre le PSG !

La Ligue 1 a refermé ses portes le week-end dernier, mais un dernier trophée reste à attribuer sur la scène nationale. Il s’agit de la Coupe de France, qui nous offre un dernier choc et d’ultimes frissons, avec un OL-PSG plus qu’alléchant. Meilleure équipe sur la phase retour de la L1 avec le PSG, l’Olympique Lyonnais peut clairement croire en ses chances samedi soir au stade Pierre Mauroy, à Lille. Avec des cadres revenus au meilleur niveau, à l’image de Lacazette, des recrues hivernales indispensables, comme Matic et Benrahma, et un entraîneur qui a conquis tout le monde, le club rhodanien arrive remonté à bloc pour affronter l’ogre parisien.

L’OL gagne la Coupe de France, cote à 3,40

Allez, on tente sa chance. Oui, le challenger lyonnais peut réaliser l’exploit en battant un PSG un peu plus en roue libre ces dernières semaines. L’OL est au contraire dans une forme étincelante, qui lui a permis d’accrocher in extremis l’Europe via le championnat. Le moral est au plus haut, la confiance aussi, les joueurs sont pleinement concentrés. On ne peut pas dire la même chose des Parisiens, entre escapades à Cannes (pour Mbappé et Dembélé), joueurs virés de l’entraînement et coups de pression de Luis Enrique sur la motivation en conférence de presse. Plus que jamais, l’OL a un gros coup à jouer samedi soir.

Les deux équipes marquent, cote à 1,60

Si on imagine bien l’OL gagner la Coupe de France (peu importe le déroulement, prolongations ou tirs au but), on pense aussi voir des buts à Lille samedi soir. Les deux équipes présentent un secteur offensif talentueux, et risquent de trouver la faille. De plus les deux dernières confrontations entre les deux équipes ont accouché d’un gros spectacle, avec deux victoires parisiennes sur le score de 4-1.

But de Lacazette face au PSG, cote à 2,95

Qui d’autre que lui peut mener l’OL sur le chemin de la victoire ? Acteur essentiel de la fabuleuse remontée lyonnais au classement, Alexandre Lacazette veut ramener un trophée à son club formateur. Auteur de 19 buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 32 ans a aussi laissé planer le doute sur son avenir. Il a dit vouloir attendre l’issue de la finale de Coupe de France pour se décider. Preuve de l’importance que cela revêt pour lui.

