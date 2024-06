Tournoi Maurice-Revello : la France termine au pied du podium après sa défaite contre l’Italie

En marge de la finale entre l’Ukraine et la Côte d’Ivoire ce dimanche (18h15), la France et l’Italie s’affrontaient à Salon-de-Provence en vue de prendre la 3e place du Tournoi Maurice-Revello. Alors que les Bleuets ont profité d’une semaine complète pour préparer cette confrontation, les hommes de Landry Chauvin se sont inclinés sur la plus petite des marges face aux Transalpins (1-0).

Si les partenaires de Matthis Abline ont dicté le tempo pendant une grande partie de la rencontre, ces derniers ont été surpris par une réalisation tardive de la jeune pépite de la Juventus Turin, Leonardo Cerri (1-0, 89e). Avec cette défaite, la troisième dans ce tournoi pour les Bleuets après celles concédées contre la Côte d’Ivoire en ouverture et face au Mexique, l’équipe de France termine au pied du podium.