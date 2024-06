OM : encore un peu de patience pour De Zerbi

C’était un rêve inaccessible il y a encore de cela quelques jours, c’est désormais chose faite, Roberto De Zerbi va devenir le nouveau coach de l’OM. Le technicien italien, considéré comme l’un des meilleurs coachs d’Europe, va s’asseoir sur le banc olympien pour les trois prochaines saisons sous l’impulsion du tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria qui ont œuvré tous les deux pour rendre cette opération possible.

Si le club phocéen peaufine les derniers détails à régler concernant le staff et avec Brighton sur les modalités de l’indemnité de transfert de l’ordre de 6 M€, plus rien ne peut empêcher sa signature à Marseille. Selon nos informations, celle-ci pourrait intervenir en milieu de semaine ce qui signifie que les supporters marseillais vont devoir patienter encore un peu avant de voir le club champion d’Europe 1993 annoncer officiellement l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui n’a, rappelons-le, pas réussi à se mettre d’accord avec Manchester United et qui était annoncé du côté du FC Barcelone ou du Bayern Munich.