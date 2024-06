Euro 2024 : l’Autriche promet l’enfer à la France et Kylian Mbappé

Huitième de finaliste de l’Euro 2020, l’Autriche revient de nouveau avec de grandes ambitions. La sélection coachée par Ralf Rangnick sort d’une période brillante depuis de longs mois. Deuxième de son groupe d’éliminatoires en ayant tenu la dragée haute à la Belgique, l’équipe autrichienne sort de nombreux gros résultats. Sur six victoires et un nul lors des sept derniers matches, l’Autriche aura battu l’Allemagne (2-0), la Slovaquie (2-0), la Serbie (2-1) et humilié la Turquie (6-1), quatre nations qui participent à l’Euro 2024. De bonnes références pour l’Autriche avant de défier l’équipe de France ce lundi pour rentrer dans son tournoi.

Les Autrichiens restent d’ailleurs sur des performances sérieuses contre les Bleus qu’ils ont accrochés lors de la dernière Ligue des Nations (1-1) avant de perdre le match retour (2-0). Capable de faire mal aux Bleus, les Autrichiens ne s’avancent pas comme des victimes expiatoires, bien au contraire. «Il y a aussi Mbappé et Dembélé sur les ailes, qui sont très dangereux. On espère pouvoir les contrôler. Sinon, ça risque d’être compliqué. On n’a pas le droit de les laisser avancer vers nous. Nous avons bien préparé cette rencontre, on a analysé la formation de l’équipe de France. Et de toute façon, on est prêt à jouer contre elle», a notamment déclaré Marcel Sabitzer dans un entretien pour Le Parisien.

Kylian Mbappé est dans toutes les bouches

En conférence de presse, le joueur du RB Leipzig Christoph Baumgartner a aussi ciblé les deux ailiers qui ont joué cette saison au Paris Saint-Germain et annonce un marquage à la culotte : «je crois qu’en tant que joueurs offensifs, nous avons également une grande responsabilité d’aider à défendre des joueurs comme Kylian Mbappe ou Ousmane Dembele. Si nous leur mettons une bonne pression dès le début et ne les laissons pas se retrouver dans leur situation, alors nous avons une chance.» Un plan spécifique anti-Kylian Mbappé qui est en tout cas assumé de toutes parts au sein de la sélection autrichienne. «Mbappé a une grande vitesse et une grande capacité de finition. C’est quelqu’un dont il faut se méfier. Nous devons défendre collectivement, nous entraider et essayer de le garder en dehors du match» a notamment déclaré Florian Kainz du FC Cologne.

Pour le sélectionneur Ralf Rangnick, la présence de Kylian Mbappé en face nécessite des ajustements, mais l’entraîneur allemand ne veut pas uniquement penser au nouveau joueur du Real Madrid : «la France possède probablement la meilleure équipe de tous les participants au Championnat d’Europe en termes de qualité de joueur individuel. Si vous voulez gagner contre une équipe comme celle-là, il faut compenser certaines choses. Nous devons mieux agir en équipe et profiter de nos chances dans les moments cruciaux. Je suis convaincu que nous pouvons le faire. La France a probablement le meilleur attaquant du monde du moment, avec Erling Haaland, mais il n’est aussi qu’un des onze joueurs. Il est clair que nous ne sommes pas considérés comme favoris, mais cela ne veut pas dire que nous ne pensons pas avoir une chance de gagner ce match. Nous devons pouvoir le faire.» Les Tricolores de Didier Deschamps sont prévenus…

