Pologne - Pays Bas : la réaction de Ronald Koeman après la remontée néerlandaise

Menés au score, les Pays-Bas ont réussi à venir à bout de la Pologne (1-2) en première journée du groupe D de l’Euro. Ronald Koeman a réagi après le succès de son équipe : «nous avons très bien joué en première mi-temps, nous avons joué un très bon football pendant une heure. Mais après, nous avons un peu reculé. Dans la dernière partie du match, on voit que ça devenait un peu plus difficile de jouer au football, mais j’ai toujours eu l’idée que nous allions quand même marquer. Cela s’est finalement produit peu avant la fin», a déclaré l’entraîneur néerlandais.

La suite après cette publicité

Il est aussi revenu sur la précieuse entrée de Wout Weghorst, auteur du but de la victoire : «c’est génial que Wout gagne, il est tellement important pour le groupe. J’aurais aussi pu choisir de le faire jouer avec Memphis Depay derrière Wout en 10, mais je n’ai pas osé le faire avec le score de 1-1», a déclaré Koeman, qui a fait entrer Weghorst et Jérémie Frimpong en phase finale pour Depay et Cody Gakpo.