Iñaki Williams a joué avec un morceau de verre dans le pied pendant deux ans

C’est une histoire difficile à croire, mais pourtant vraie. Iñaki Williams a joué pendant deux ans avec un morceau de verre de deux centimètres coincé dans son pied. Son coach à l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, a révélé en conférence de presse que son attaquant serait absent pour le dernier match de la saison aujourd’hui. Le Ghanéen a été opéré mardi pour retirer cet éclat de verre.

« Pendant ses vacances, il y a deux ans, il a marché sur du verre et a eu une profonde blessure au pied », a expliqué Valverde. « Depuis quelques mois, il disait qu’il ressentait des douleurs dans la cicatrice. Il a fait une IRM après le finale de la Coupe du Roi (le 6 avril) et on s’est rendu compte qu’il avait encore du verre dans la plante du pied (…). C’est hallucinant, mais c’est comme ça », a-t-il expliqué aux médias espagnol. Pour rappel, Iñaki Williams était devenu le recordman du nombre de matchs disputés consécutivement en Liga (251 rencontres entre 2017 et 2023). Le tout avec un morceau de verre dans le pied…