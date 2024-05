CdF : Éric Roy croit à une victoire de l’OL contre le PSG

À défaut d’être en finale de Coupe de France comme l’OL et le PSG, Éric Roy a expédié le Stade Brestois en Ligue des Champions la saison prochaine, et ça, ça vaut peut-être encore plus cher. Néanmoins, le technicien de 56 ans promet de regarder cette finale «en tant qu’amateur de football», lui qui a évolué à l’OL durant sa carrière de joueur (1993-1996). Et il n’exclut pas une victoire surprise de son ancien club.

«L’OL est dans une très bonne dynamique. Les Lyonnais auront peut-être encore à l’esprit le 4-1 qu’ils ont subi récemment à Paris. Je vois un match différent, c’est une finale, c’est autre chose. Et en coupe, le favori ne gagne pas toujours. On vient de le voir récemment en Ligue Europa entre l’Atalanta et Leverkusen» a confié Éric Roy au Progrès. Si l’OL a des chances ? Oui. Je pense que l’OL a dû tirer des enseignements de sa défaite 4-1 devant le PSG. Lyon avait essayé d’avoir le ballon, mais contre Paris, il est difficile de l’avoir. Après, l’OL a les arguments pour inquiéter le PSG.»