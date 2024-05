PSG : les arguments étonnants de Nasser al-Khelaïfi pour convaincre Kylian Mbappé de ne pas partir libre !

Au Stade Pierre Mauroy de Lille et pour la finale de la 107e édition de la Coupe de France, arbitrée par François Letexier, Kylian Mbappé va disputer, ce samedi soir, son 308e et dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Face à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant parisien - qui devrait figurer dans le onze de départ à en croire les récents propos de son entraîneur - aura alors forcément à coeur de briller pour terminer son aventure chez les Rouge et Bleu de la meilleure des manières possibles. Après cela, l’international français (77 sélections, 46 buts) devra finaliser un deal financier avec sa direction avant de rejoindre le Real Madrid, comme nous vous le révélions en exclusivité. Le début d’une nouvelle ère pour le PSG et la fin d’une longue histoire pour l’ancien Monégasque où sa relation avec Nasser al-Khelaïfi aura souvent fait parler.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient, à ce titre, sur les sept années de vie commune entre le président parisien et le joueur, aujourd’hui âgé de 25 ans. L’occasion pour le quotidien français de faire quelques révélations sur les négociations entre les deux hommes. Ainsi, malgré la relation glaciale mise en exergue ces dernières semaines, à l’instar de cette réunion organisée juste avant l’échauffement contre Toulouse (1-3) où Nasser al-Khelaïfi avait tenté d’avancer, en vain, sur le sujet financier, le boss du club de la capitale s’était donné corps et âme pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son contrat dans la Ville Lumière.

Bellingham, la Super Ligue… Nasser al-Khelaïfi a tout tenté !

Après le courrier daté de juillet 2022 et envoyé à sa direction où Mbappé expliquait qu’il ne lèvera pas son année optionnelle, justifiant notamment sa décision par le mercato de l’intersaison 2022, NAK et KM7 étaient ainsi restés en contact. Au cours des derniers mois et parmi les arguments avancés par le dirigeant parisien, certains ont d’ailleurs de quoi étonner. «Tu ne peux pas léser le PSG», a notamment confié l’intéressé à la star française avant de jouer sur la rivalité sportive opposant le champion de France au finaliste de la Ligue des Champions. «Tu ne peux pas partir libre et renforcer notre plus grand rival».

Et ce n’est pas tout. Déterminé à l’idée de faire perdurer ce mariage, Nasser al-Khelaïfi a également activé la carte financière : «tous les grands joueurs, Bellingham, Kane, partent en laissant de l’argent à leur club», aurait-il déclaré au meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui s’apprête à quitter le club librement. Enfin, et plus surprenant encore, l’homme d’affaires qatari n’a pas hésité à utiliser la Super Ligue européenne comme argument. «Tu vas légitimer la Super Ligue», regrettait finalement le représentant de l’Association européenne des clubs, en désaccord avec le projet porté par Florentino Pérez. En vain. Malgré les efforts consentis par les hautes sphères parisiennes, Kylian Mbappé a finalement décidé de tourner la page et rêve désormais de jours heureux du côté de Madrid…