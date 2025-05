Accord entre la mairie et le RC Lens pour la cession du stade Bollaert-Delelis !

Une nouvelle étape de franchie dans l’émancipation du RC Lens ! Ce mercredi, le club nordiste a annoncé devenir officiellement propriétaire du stade Bollaert-Delelis, qu’il occupe à temps plein depuis 1933. Le stade était auparavant propriété de la mairie de Lens, qui a obtenu un accord avec l’entité sportive autour de 27 M€.

La suite après cette publicité

«Cette étape symbolique et historique est le préalable à un cap structurant qui se profile dans le développement du Racing Club de Lens. Ainsi, devenir propriétaire du stade Bollaert-Delelis renforcera sa solidité et lui conférera une maîtrise totale de ses infrastructures. Dès cette intersaison, le club compte engager des premiers travaux visant à valoriser les espaces d’accueil du stade, notamment le parvis et les coursives, dans le but d’améliorer l’expérience des supporters», a déclaré le club dans un communiqué.